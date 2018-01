Psycosis 4.48 di Sarah Kane in scena al Florian Espace

Torna a Pescara il regista Enrico Frattaroli con il suo nuovo spettacolo co-prodotto con il Florian Metateatro, sabato 13 gennaio, presentando Psycosis 4.48 di Sarah Kane in forma di “Sinfonia per voce sola”. Regia di Enrico Frattaroli con Maria Teresa Pascale. “Sinfonia per voce sola” è una messa in concerto dell’ultimo testo di Sarah Kane: la musica dei suoi versi in risonanza con la musica di Gustav Mahler e di P. J. Harvey.

Sulla scena, protagonista è la poesia stessa, variegata nelle forme liriche, narrative, dialogiche, grafiche della sua scrittura, testualmente e scenicamente affidata alla voce sola di Mariateresa Pascale. Dopo questa anteprima al Florian Espace di Pescara, l’opera sarà presentata in prima assoluta a Roma, al Teatro Palladium, il 19, 20 e 21 gennaio.