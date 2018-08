Comicità regina assoluta della XXXVI edizione dello ‘Spoltore Ensemble’

Sarà la comicità la ‘regina’ indiscussa della XXXVI Edizione dello ‘Spoltore Ensemble 2018’, che prenderà il via sabato 18 agosto, nel centro storico di Spoltore. Quattro i nomi di punta che accenderanno di risate l’intera rassegna: il Magico Alivernini, che aprirà la manifestazione già sabato; il duo Lucchettino, domenica 19 agosto; il trio straordinario de ‘I Ditelo Voi’ lunedì 20 agosto; e infine, a chiudere sarà proprio il teatro della commedia ironica e satirica, con le sue freddure e il suo realismo, di Jacopo Fo, con ‘I Calzini sul Comò’ giovedì 23 agosto.

Ad aprire l’evento, sabato 18 agosto, alle 21, in piazza D’Albenzio, sarà la comicità, la magia e l’illusionismo del Magico Alivernini, scuola Zelig.

Il suo spettacolo è una raffica di battute e giochi di illusionismo, siamo di fronte a uno dei personaggi più completi e poliedrici. Nel suo oscillare tra battute e giochi di prestigio, l’interazione e il coinvolgimento del pubblico sono caratteristiche fondamentali del suo spettacolo mai volgare e assolutamente valido per tutte le età. Tra le sue esperienze professionali vanno ricordate le partecipazioni ai salotti televisivi del ‘Maurizio Costanzo Show’ e ‘Tappeto Volante’, ma anche ‘Domenica in’, e il ‘Bagaglino’ di Pier Francesco Pingitore. In veste di presentatore-comico ha presieduto al Gran Galà Internazionale di Magia di Abano Terme.

Domenica 19 agosto, sempre alle 21, sempre in piazza D’Albenzio, saranno di scena i ‘Lucchettino’: l’eccentrica coppia della comicità italiana formata da Luca Regina e Tino Fimiani affonda le sue radici nella tradizione clownesca, nel mondo del circo e nella commedia dell'arte. Si rifanno alla scuola dei clown non parlati come Jacques Tati, Mr Bean e Jango Edwards. Il pubblico, trascinato dalla risata, risponde immediatamente. I Lucchettino hanno partecipato a tutti i più prestigiosi festival di teatro comico italiani e internazionali, esibendosi in italiano, inglese, greco, russo (e altre lingue improvvisate ma non per questo meno comprensibili) ai quattro angoli del pianeta.

Hanno esplorato anche il mondo televisivo partecipando a importanti trasmissioni tra cui ‘Zelig Circus’, ‘Zelig O_’ e ‘Maurizio Costanzo Show’, oltre che ‘Danger’ e ‘Non chiamatelo circo’. Dopo una breve separazione professionale, i due artisti si sono ritrovati nel 2012, grazie all’incoraggiamento di Arturo Brachetti, mito vivente nel mondo del teatro e della visual performing art, e sono stati parte del cast di ‘Magiko!’ lo spettacolo prodotto da Arte Brachetti; nel 2015-2016 si sono esibiti in ‘Brachetti che sorpresa!’, spettacolo campione d'incassi in Italia, sempre capitanati dal grande Arturo Brachetti.

Lunedì 20 agosto, alle 22.30 in Largo San Giovanni, sarà la volta del trio comico-napoletano de I Ditelo Voi, al secolo Francesco De Fraia, detto Capucchione, Domenico Manfredi, detto Mimmo, e Raffaele Ferrante, detto Lello. Notissimi al grande pubblico televisivo, grazie alle partecipazioni a Colorado Cafè e Tribbù, e poi ancora ‘Colorado’ e ‘Made in Sud’, la loro verve è esplosa nel 2012 con la sitcom ‘Gomorroide’, parodia del film ‘Gomorra’. Nel 2015 sono stati nel cast del film ‘Babbo Natale non viene dal Nord’ di Maurizio Casagrande, e nel 2017 sono stati gli attori e registi del film ‘Gomorroide’, trasposizione cinematografica della sitcom.

A chiudere la carrellata, giovedì 23, alle 21, a Largo San Giovanni, sarà Jacopo Fo, una garanzia nel nome e nell’arte del Teatro che, con ‘I Calzini sul Comò – Ti amo, ma non li trovo’, porterà in scena un’esilarante e sferzante commedia-satira che racconta del rapporto domestico difficile tra moglie e marito, con un incipit: ‘La vita potrebbe essere meravigliosa se non ci fossero i disastri sentimentali’.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito.