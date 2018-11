Auditorium Madonna del Rosario, ecco la programmazione di novembre

È stata comunicata la programmazione di novembre del cartellone teatrale per quanto riguarda l'Auditorium Madonna del Rosario, in via Cavour. Per info: 339/7170797.

L'apertura ci sarà sabato 10 novembre con Grazia Scuccimarra, che tornerà nel suo Abruzzo con un'opera teatrale suo cavallo di battaglia: “Sono una donna laceroconfusa”.

Non mancherà anche il cineforum per bambini, la domenica pomeriggio dalle ore 15,30, e per adulti l’ultimo venerdì di ogni mese, con film particolarmente interessanti scelti da psicologi per poi farne seguire un dibattito.

Si aggiungono pure quest'anno le commedie dialettali inedite, sotto la direzione del presidente Antonio Potere.

Fra le novità, il Festival Blues con la direzione artistica di Vincenzo Ricci Melchiorre e la partecipazione di grandi musicisti, da Alex Ricci, chitarrista degli Après La Classe, a Corey Harris, musicista di statura internazionale, insieme ad altri noti personaggi come Lino Muoio, Davide Leone, Skinny Boy, Marco Calcinaro e con i Dago Red.

Commedie come “Lu Tirchie” di Milo Vallone, in vernacolo, a seguire “Nu vevem a ecche a la Marine”, opera per la regia di Daniela Pietrunti e Cristina Baldassarre, e in questo primo scorcio di programma Marina Di Carluccio con una divertentissima commedia, e poi ancora gli Estro Destro con il loro spettacolo di improvvisazione, all'insegna dell'interazione con il pubblico in sala.