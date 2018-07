Funambolika 2018 propone un nuovissimo Gran Galà du Cirque

Dopo lo show firmato Okidok, Funambolika invita il pubblico al suo XI Gran Galà du Cirque, l'invenzione pescarese che anno dopo anno è divenuta un’eccellenza mondiale dello spettacolo dal vivo, nata da un’idea del direttore artistico Raffaele De Ritis, regista, esperto di circo tra i più noti e preparati del settore, e Alessandro Serena, docente universitario. Il Festival Internazionale del Nuovo Circo è prodotto dall’EMP - Ente Manifestazioni Pescaresi.

Sul palco del teatro monumento D’Annunzio, stasera alle 21.15, si alterneranno vincitori del Circo di MonteCarlo, artisti del Festival di Parigi, le stelle nascenti delle migliori scuole di circo. Tutti pronti a spingere, fino all’estrema meraviglia, i limiti del corpo umano, a terra e in aria: comicità, acrobazie, suspence, raffinate coreografie che in Italia si vedranno in TV nei canali Rai soltanto a Natale.

Biglietti Adulti: 10 € gradinata, 20 € poltrone, 25 € poltronissima

Biglietti Bambini (sotto i 12 anni): gradinata 5 €, poltrone 7 €, poltronissime 10 €.

Info biglietteria dell’EMP: 085/4540969

Tutto questo mentre al parco Villa De Riseis (zona Borgo Marino) fervono i preparativi per Upside Inside, lo spettacolo di Kai Leclerc, meglio noto come “l’uomo che cammina sul soffitto”, che si esibirà nell'avveniristica e colossale struttura da lui creata, un tendone gonfiabile e interamente climatizzato. Appuntamento a giovedì 5 per la prima assoluta, repliche fino al 12 luglio.