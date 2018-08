Corpografie 2018, appuntamento al Matta dall'1 al 16 settembre

Al via dal 1° settembre l’edizione 2018 di Corpografie, rassegna di danza contemporanea che si svolgerà fino al 16 settembre, con il patrocinio del Comune di Pescara, in collaborazione con Artisti per il Matta, Gruppo E-Motion, ACS Abruzzo Circuito Spettacolo, Comune di Pescara Assessorato alla Cultura, Radio Parsifal, Regione Abruzzo, Fondazione Pescarabruzzo, Accademia Nazionale Danza, Liceo Coreutico di Pescara, Florian Metateatro, Regione Abruzzo, MIBACT, con la direzione artistica di Anouscka Brodacz, la direzione tecnica di Andrea Micaroni, l’organizzazione di Luisa Di Ciano, Rina Picciano, Irene Placidi, progetto Dansomanie di Cristina Squartecchia.

“La relazione del corpo con lo spazio, oltre a generare il pensiero coreografico, quindi il linguaggio del pensiero fisico, determina le diverse esperienze ed interferenze che il corpo vive con lo spazio inteso come entità culturale, luogo di tradizioni ed elaborazione delle stesse – così la coreografa e fondatrice del gruppo Alehna Anouscka Brodacz – I lavori dei coreografi approdano a forme che contemplano la possibilità di percepire il corpo stesso come paesaggio. Ecosistema in cui accadono “cose”, la danza è la disciplina che consente ancora di sperimentare inedite soluzioni in grado di rilanciare il concetto di rappresentazione. Il filo rosso che fa da sfondo a Corpografie 2018 attraversa spazi geografici differenti e distanti, mettendo il corpo nella necessità di sperimentare esperienze diverse, paesi differenti culturalmente, paesi in pace e paesi in guerra, continenti sonori basati sulla relazione spazio/tempo, panorami creati da generazioni differenti”.

Parallelamente è prevista un'esposizione che si terrà presso il Museo delle Genti d’Abruzzo: 'RO-MAT transumAnd', mostra itinerante dei costumi storici dell’Accademia Nazionale Danza da Roma a Matera lungo il percorso del tratturo, a cura del Gruppo Alhena. Dal 30 agosto al 13 settembre.