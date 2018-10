‘Broadway è all’angolo’, due grandi spettacoli in scena al Teatro Massimo di Pescara

E' in arrivo ‘Broadway è all’angolo’ con due grandi spettacoli musicali al Teatro Massimo di Pescara. La mini stagione, presentata dalla Baltimore Production, prevede la messa in scena di "The Harlem Voices" il prossimo 12 Dicembre e "Dirty Dancing" il 14 Marzo 2019.

Fino al prossimo 31 ottobre ​si potrà usufruire di un’offerta: a chi comprerà il pacchetto di due spettacoli per due persone (info: www.ciaotickets.com) verrà corrisposto, in sede di acquisto, il prezzo di una sola persona. Per informazioni: 348.9685074 o baltimoreamministrazione@virgilio.it.

The Harlem Voices

The Harlem Voices porteranno a Pescara un gospel d’eccezione, intenso e dinamico per di più finalizzato a creare melodie armoniche e “vive”; si tratta di un gospel travolgente che spazia tra i diversi toni del noto r’n’b, del soul e del funky. Un’esplosione di note che sapranno arrivare dritte al cuore degli ascoltatori.

Quello che verrà proposto al Massimo è uno spettacolo, particolarmente energico e vivace poiché gli artisti in questione amano esibirsi perfino in coreografie che risultano una vera gioia anche per gli occhi e conferiscono un tocco in più di allegria al già magico periodo natalizio.

Con la loro esperienza pluridecennale The Harlem Voices, sette elementi, cinque voci e una sezione ritmica costituita da tastiera/basso e batteria, capeggiati dal Leader Eric B. Turner hanno interpretato sui palchi più famosi e prestigiosi, gruppi di grande rilievo: si tratta di un’esplosione artistica che verrà “giudicata” anche dal pubblico pescarese.

Dirty Dancing

Non meno intenso e travolgente sarà Dirty Dancing. Con il racconto di Baby e della sua storia d’amore con Johnny il bel maestro di ballo; nata in una lontana estate degli anni ’60 nella scanzonata atmosfera del resort Kellerman. Com’è noto, anche alle nuove generazioni, si tratta di un incontro che si è trasformato in un vero e proprio cult senza tempo; a livello cinematografico e teatrale.