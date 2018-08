Grande attesa per Pio e Amedeo in "Tutto fa Broadway"

Dopo il grande successo ottenuto in inverno con il tour teatrale che ha registrato sold out in ogni tappa e il record di ascolti della terza stagione di “Emigratis”, Pio e Amedeo tornano con il loro tour estivo. C’è tantissima attesa per l’arrivo a Pescara del duo comico dell’anno che sarà martedì 7 agosto a Pescara. La data è organizzata da Ventidieci, Alhena Entertainment e Top Agency, l’organizzazione generale del tour è di High Beat.

Ultimi biglietti disponibili nei circuiti TicketOne e Ciaotickets e presso la biglietteria del Teatro D’Annunzio con orari dalle 10 alle 13 e dalle 17 in poi (anche il giorno dell’evento).

I due artisti, divenuti famosi al grande pubblico già dal 2012 come inviati del programma “Le Iene”, ottengono la consacrazione grazie al successo televisivo di “Emigratis”.

La trasmissione, in onda in prima serata su Italia 1, è giunta infatti alla sua terza edizione registrando un incredibile successo di pubblico. La comicità eccessiva di Pio e Amedeo, politicamente scorretta, non è più una sorpresa tanto da farli divenire ormai un fenomeno cult. Gli artisti portano all'eccesso i difetti tipici degli italiani, esasperano i cliché a modo loro, “scandalizzano”, ma colgono nel segno.

Il loro show, dal titolo “Tutto fa Broadway“, è uno spaccato della società italiana letto con la comicità diretta e dissacrante che caratterizza i due artisti: gags, battute e improvvisazioni nello stile del duo sono al centro dello spettacolo. Non solo hanno incassato consensi sia a livello mediatico che di critica: Pio e Amedeo infatti, a giugno, sono stati scelti come ospiti della finalissima di Amici di Maria De Filippi e hanno inoltre ricevuto la notizia di un premio speciale che gli verrà assegnato presso il prestigioso "Ischia Film Festival".

Adesso, con alle spalle un entusiasmante Tour invernale "100% sold out" sono pronti a divertire e sorprendere il pubblico italiano da nord a sud facendo tappa, quest’estate, in moltissime città con il loro esilarante, sarcastico ed irriverente nuovo spettacolo tutto da scoprire: 'Tutto fa Broadway'!