Pintus al teatro Massimo con "Destinati all'estinzione", lo spettacolo è sold out

Pescara vuole bene ad Angelo Pintus e, dopo avergli "regalato" il sold out del 2018, gli dimostra ancora una volta tutto il suo affetto.

Infatti, anche per lo spettacolo del comico in programma giovedì 7 novembre al Teatro Massimo è stato raggiunto il tutto esaurito. L'esilarante show si chiama "Destinati all’Estinzione" e Pintus lo sta portando in giro per l'Italia già da un po'.

Inizio previsto alle ore 21. Organizza la Best Eventi. Per informazioni: 085.9047726, www.besteventi.it.