A Pescara arriva 'Pinocchio, Le avventure di un sognatore': un burattino contro il bullismo

Arriva a Pescara 'Pinocchio, Le Avventure di un sognatore': un burattino contro il bullismo e a favore dell’integrazione, per veicolare un messaggio importante. Appuntamento all'Auditorium Flaiano sabato 18 e domenica 19 gennaio

L'opera verrà portata in scena, tra canzoni e dialoghi, dal Teatro Umbro dei Burattini con uno spettacolo di 75 minuti che unirà l’intrattenimento all’impegno sociale.

Nella versione del Teatro Umbro, con la direzione di Andrea Bertinelli e Vioris Sciolan, il celebre personaggio di Collodi gioca con i moderni videogame e strizza l’occhio ai social network.

Le musiche sono di Giuliano Ciabatta in arte “Paco”. L'evento è patrocinato dal Comune di Pescara. Per info e prenotazioni: 347.0002029, Teatrodeiburattini.it. I burattini in legno, di grandi dimensioni, usati dalla compagnia sono tutti dipinti a mano.