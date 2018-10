'Pierino e il lupo', spettacolo di burattini al Mediamuseum

A Pescara sabato 20 ottobre tornano gli appuntamenti dedicati ai più piccoli con gli spettacoli di burattini.

In scena “Pierino e il lupo” a cura dell’Associazione Il Burattino Malandrino di Dario Longo: spettacolo di burattini sulle musiche di S. Prokofiev.

Una fiaba musicale suggestiva e divertente per tutte le età! Pierino e i suoi amici burattini vi racconteranno a suon di musica la loro storia come in un’orchestra. Ognuno di loro sarà uno strumento musicale. Alla fine riuscirà Pierino, l’eroe della storia, a catturare il Lupo?