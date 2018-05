Il musical "Peter Pan" in scena a Pescara

Sabato 19 maggio, a Pescara, andrà in scena il musical Peter Pan della scuola New Art Academy di Brecciarola. Commedia musicale in atto unico, 'Peter Pan' è uno spettacolo inedito con testo, musiche e regia di Vanni Malandra, talento abruzzese che spazia dal canto alla musica al teatro.

Niente di meglio, in un sabato primaverile, che avere la possibilità di continuare a sognare. Bambini e adulti mai cresciuti potranno imparare come volare con Wendy, Gianni e Michele e seguire Peter Pan alla rotta dell'Isola-che-non-c'è.

La rilettura del personaggio principale è la chiave di questo spettacolo, un Peter Pan profondo, con una nota malinconica e mai banale. Accanto alla spensieratezza dei bimbi sperduti e alla follia di Capitan Uncino e del suo fedele Spugna, vi è una profonda riflessione sulla realtà attuale. Le fate dell'isola-che-non-c'è non esistono più, perché i bambini hanno dimenticato di credere e di sognare.

Solo la prima fata, la Fata Regina, è ancora in vita, in attesa che qualche piccolo cuore le ridoni il sorriso. L'invito a tutti è allora questo: scommettere sull'amore e sulla magia che si respira in questo musical.

Il costo del biglietto, acquistabile direttamente al botteghino del teatro, è di 7 euro.