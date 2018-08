Il PeFest giunge all’ultimo evento della sezione Teatro con Enrico Lo Verso in "Metamorfosi"

La sezione Teatro del PeFest giunge al quinto e ultimo spettacolo in programma. Prodotto dall’EMP - Ente manifestazioni pescaresi, presieduto da Angelo Valori - il ricco e variegato cartellone artistico saluterà parte del suo pubblico domenica 12 agosto con Enrico Lo Verso. Appuntamento al D’Annunzio alle 21,15.

Il noto attore di origini siciliane - in grado di spaziare dalla tv, al cinema al teatro - torna in città dopo il successo di 'Uno, nessuno e centomila' dello scorso 29 luglio (sempre al D’Annunzio). Questa volta porterà in scena Metamorfosi - Altre storie oltre il mito, adattamento e regia di Alessandra Pizzi (produzione artistica Ergosum).

Biglietti disponibili nelle biglietterie dell’EMP, al botteghino la sera stessa dello spettacolo, online o nei punti vendita autorizzati dei circuiti CiaoTickets e TicketOne.

Liberamente tratto dalle Metamorfosi di Ovidio - e ospitato a Pescara sulla scia delle celebrazioni per il bimillenario dalla morte del noto poeta latino di origini sulmonesi - lo spettacolo si regge su parti fisse e parti modificabili, di volta in volta, in base agli ospiti coinvolti. Sì perchè Lo Verso sul palco non sarà solo. Per la data pescarese sarà Milo Vallone a raccontare il mito di Dedalo, del Narciso e dell’Anfitrione.

Le musiche sono invece di Francesco e Lorenzo Mancarella(pianoforte e clarinetto) e Filippo Scrimieri (beat box). Traduzioni di Nicola Pice, coreografie di Marilena Martina.

Nel riadattamento proposto dalla Pizzi, la poesia diventa storia e il mito si fa contemporaneo. La messa in scena - volutamente essenziale - rompe la quarta parete e invita il pubblico ad intraprendere riflessioni profonde. Ecco dunque uno spettacolo che rende omaggio alla metamorfosi nel suo complesso, sempre mutevole ma sempre retto sul talento e sulla creatività.