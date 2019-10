Al Florian "Paolo dei Lupi", liberamente ispirato alla vita di Paolo Barrasso

Per la stagione 'Teatro D'Autore e altri linguaggi 2019' il Florian presenta "Paolo dei Lupi", liberamente ispirato alla vita di Paolo Barrasso, biologo e poeta. Scritto da Francesca Camilla D'Amico. Regia di Roberto Anglisani. Con Francesca Camilla D'Amico. Scene di William Santoleri. Disegno e grafica di Filippo Mauro Motole.



Produzione Bradamante Teatro. Coproduzione Florian Metateatro Centro di Produzione Teatrale. Con il patrocinio del Parco Nazionale della Majella.



In un tempo non molto lontano, nella natura selvaggia degli Appennini, di lupi ce n’erano rimasti pochi ed erano tanto affamati. Paolo, un giovane biologo, viene mandato tra quelle montagne per studiarli. Lo attendono notti all’addiaccio, sveglie all’ora dei gufi, attese e batticuori, ululati e sguardi selvatici. Dopo secoli di persecuzioni, i lupi hanno imparato l’arte del silenzio e per questo non è facile incontrarli.

In paese c’è Simone, un bambino cresciuto con le storie del nonno sul lupo cattivo. Ma da quando Simone incontra Paolo non smette di pensare ai lupi e vuole conoscere la verità su di loro. La verità è nel bosco, dove la natura compie i suoi riti, dove si incontrano gli sguardi di due lupi, Fratello e Lama Bianca, dove nascono i cuccioli, nella tana sotto il grande faggio.

Una minaccia si nasconde nel bosco, ha l’odore del tabacco, della caccia, di un mondo che impone il suo passo e nulla sa della natura selvaggia. Può l’Uomo restituire alla Natura quello che le è stato sottratto? Possono Umani e Lupi convivere pacificamente?

Un sogno nasce allora tra le poesie di quel biologo, nel ritorno dei cervi, nei lupi che si riprendono l’Appennino.



Lo spettacolo trae ispirazione dagli eventi che scaturirono, negli anni ’70, dal primo progetto per la salvaguardia del Lupo Appenninico in Italia, su iniziativa del Wwf. Spettacolo per tutti a partire dagli 8 anni.



Si consiglia la prenotazione: 0854224087 - 3939350933.