'On the Edge', a ResNuda Teatro in scena gli allievi di Ezio Budini

Sette attori per raccontare momenti di quotidiana emarginazione, di solitudine, di drammi che portano alla pazzia, di esistenze fisicamente vicine, ma che non riescono e forse non vogliono dialogare. Si intitola "On the Edge" lo spettacolo in programma venerdì 18 e domenica 20 maggio a Pescara nello Spazio ResNuda dove, da cinque anni, Ezio Budini guida laboratori teatrali con l'entusiasmo di un attore che vuole condividere la sua passione insegnando le regole della recitazione a persone di ogni età.

In scena allievi fra i 16 e i 35 anni i quali, nella prima parte del laboratorio, da ottobre a fine gennaio, si sono cimentati nell'improvvisazione e hanno imparato a conoscersi, negli ultimi quattro mesi hanno lavorato per realizzare lo spettacolo di fine percorso, un testo in parte di Harold Pinter, in parte scritto dallo stesso Budini che negli anni ha voluto sviluppare il tema dell'incomunicabilità.