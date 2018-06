La piccola Noemi compie 6 anni: uno spettacolo a Pescara per lei

Una festa a tema ispirata ai suoi YouTuber preferiti, palloncini, parenti e amici: così Noemi ha festeggiato il suo sesto compleanno. La bimba di Guardiagrele affetta da Sma1, atrofia muscolare spinale, è tornata a casa di recente, racconta il papà Andrea Sciarretta, dopo un mese al 'Bambin Gesù' di Roma per una polmonite.

"L'équipe è stata eccezionale e Noemi sta facendo cose grandiose, come grande è la forza di mia moglie che non si stacca un momento da lei".

Per festeggiare i 6 anni della principessa-guerriera la Onlus 'Progetto Noemi' organizza domenica 3 giugno uno spettacolo destinato a raccogliere fondi per sostenere le esigenze delle famiglie di bimbi con disabilità gravissima. A Pescara saranno in scena Lino Guanciale (foto), Federico Perrotta, Davide Cavuti e Valentina Olla. Prenotazione dalla pagina Facebook della Onlus.

"La principessa Noemi compie 6 anni! Un traguardo importante - spiega Andrea - che conferma l'importanza nell'adoperarsi a favore della vita! Lei continua a colorare le nostre giornate! Sono stati mesi delicati, ha avuto bisogno di attenzioni particolari a causa della polmonite, ora sta migliorando".

Noemi a casa, sempre dipendente dalle sue macchine, dipinge su tela e segue in tv le avventure della Paw Patrol, di Peppa Pig e degli Avengers, si commuove all'ennesima visione di "Coco", il film d'animazione premiato con l'Oscar. Grazie all'opera di sensibilizzazione svolta negli anni dal Progetto Noemi, da marzo è attiva all'ospedale di Pescara la terapia sub intensiva pediatrica.

"I due posti disponibili sono sempre occupati - racconta Andrea, motore della Onlus che aiuta tanti altri genitori - Sarebbe necessario ampliare la struttura, presto presenteremo un piano formativo a favore dell'equipe".

Il reparto è riservato a piccoli pazienti con patologie neuromuscolari a carattere degenerativo, quindi grave insufficienza respiratoria, pazienti dimessi da terapia intensiva, lattanti con grave insufficienza respiratoria, bambini con patologie respiratorie croniche.