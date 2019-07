Michele Placido e Nicola Piovani tra le star dello Spoltore Ensemble 2019

Grandi stelle per la 37esima edizione dello Spoltore Ensemble che si terrà dal 16 al 19 agosto e avrà quest'anno la direzione artistica di Davide Cavuti:

"Sono fiero di essere direttore artistico di questa manifestazione in cui sono stato ospite nel 2008 e nel 2014 - ha dichiarato Cavuti - Siamo felici di poter ospitare in questa rassegna grandi nomi come il premio Oscar Nicola Piovani, Michele Placido e il cabarettista Gabriele Cirilli, e poi nella serata dedicata al Teatro con la partecipazione di Edoardo Siravo, Debora Caprioglio, Pino Ammendola e il compositore Germano Mazzocchetti".