Si ride con 'Nduccio al Porto Allegro 2.0 di Montesilvano

Domenica 14 ottobre al Porto Allegro 2.0 di Montesilvano musica e risate con 'Nduccio: il comico abruzzese, che vanta collaborazioni con Renzo Arbore, Mimmo Locasciulli e il compianto Goran Kuzminac, intratterrà i presenti nel pomeriggio con il suo spettacolo a base di canzoni e cabaret. Ingresso libero. Inizio previsto alle ore 17.

'Nduccio, pseudonimo di Germano D'Aurelio, non è solo un comico, ma anche un cantante. Chi ha sentito almeno una volta parlare di “Radio Cafone”, “Sott’a la capanna”, “Lu ssetacce” o “Zappa Rap” non può non conoscerlo. Il suo nome potrebbe far pensare a un tipo particolare; in realtà, assistendo a una delle sue performances, ci si accorge... che è proprio così.

Abruzzese purosangue, 'Nduccio ha fatto della sua provenienza la sua forza: con lui ci troviamo, infatti, di fronte al maggiore esponente dell'umorismo popolare degli ultimi anni. Chi lo ha visto “all’opera” almeno una volta può parlare di lui molto meglio di quanto non si possa fare per iscritto.

Lanciato più che altro per gioco nella trasmissione “Fuori Onda” su Radiodue, Germano D'Aurelio è arrivato a vendere parecchie migliaia di copie della sua cassetta di musica in dialetto abruzzese, con tanto di tour in Australia, Stati Uniti e Canada.

Una delle sue frasi più famose, "La ggente sta saurita" ("La gente è esaurita"), rappresenta un po' un simbolo di ciò che 'Nduccio racconta nei suoi show, non mancando anche di criticare con simpatia questa società forse un po' troppo veloce e stressata. Famosa è, poi, la sua apparizione in alcune puntate di "Meno siamo meglio stiamo" su Raiuno, condotto dall'amico Renzo Arbore, dove si è esibito con il "Sentimento Agricolo".

Non di rado, 'Nduccio si vede anche in "Trambusto" e "Seven Show", trasmissioni televisive entrambe in onda su 7 Gold. La cosa più bella di Nduccio è che è “comico dentro”, nel senso che ti fa ridere e fa spettacolo anche quando non si trova sopra un palco: è sufficiente scambiare due chiacchiere con lui, anche “in privato”, per buttarsi subito a terra dalle risate. La sua - è il caso di dirlo - è proprio una dote naturale.