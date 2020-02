La comicità di 'Nduccio è di scena alla discoteca Momà

Sabato 15 febbraio disco-teatro al Momà con il comico abruzzese 'Nduccio, che si esibirà durante la cena. Si potranno gustare un antipasto di salumi con formaggi selezionati, pasta al forno e Cif & Ciaf con contorno di patate.

La serata proseguirà con la selezione musicale dance dei djs del Momà che vi condurranno in un viaggio musicale dagli anni '70 fino alle hit più recenti. Unico biglietto per la cena show e la disco a 15 euro. È obbligatoria la prenotazione per la cena: 329/8135964.