'My Amy', al Circus un docu-show teatrale con il chitarrista di Amy Winehouse 

Venerdì 19 ottobre alle ore 21 nel teatro Circus andrà in scena la prima di 'My Amy', spettacolo teatral/musicale ideato da Vincenzo Olivieri e che si pone l'obiettivo di far "rivivere" Amy Winehouse, scomparsa nel 2011.

Sul palco l'impersonator Claudia Costantino, già cantante della tribute band "Amy Jade", che riproporrà in maniera accurata e fedele le affascinanti movenze della cantante inglese, nonchè il suo stile eccentrico e il suo look unico.

Special guest della serata sarà Robin Banerjee, chitarrista della band originale di Amy Winehouse. Prevendite: CiaoTickets.