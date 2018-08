“Muntesilvane. Lu Trene Passe e… a’rpasse” in scena al Museo del Treno

Sarà il Museo del Treno a fare da sfondo alla commedia dialettale “Muntesilvane. Lu Trene Passe e…a’rpasse”, lo spettacolo teatrale della Compagnia “Li Sciarpalite di teatro e…” che si terrà domenica 12 agosto a partire dalle 21.

Ambientata nella Montesilvano della seconda guerra mondiale, scritta da Franca Arborea e con la regia di Pina Di Salvo, la commedia narra di un alpino della divisione Julia, chiamato al fronte russo come il fratello. La compagnia teatrale ha trovato ambientazione molto appropriata nel Museo del Treno di Montesilvano, con la locomotiva a vapore, i vagoni dell’epoca, i suoni, i fischi.

«Si tratta della prima assoluta – spiega Pina Di Salvo – attesa anche per il debutto di un nostro concittadino nei panni del capostazione, chiamato a far partire questo treno carico di angoscia e di speranza. La compagnia è veramente orgogliosa di portare in scena uno spaccato di vita quotidiana vissuta dai nostri avi».