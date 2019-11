“Mistery”, al Flaiano un gala di magia in favore di A.m.i.c.o.

Si può illudere a fin di bene? Si, se a farlo sono giovani talenti dell’illusionismo e dei giochi di prestigio che vantano già un’ottima esperienza professionale all’estero e se le finalità sono a favore di un’associazione che da tanti anni opera con grande abnegazione nel campo del volontariato ospedaliero.

Sarà in favore di A.m.i.c.o. (Associazione Malformazioni Infantili Chirurgiche Onlus) lo spettacolo 'Mistery', Gala di Illusionismo, danza del ventre e Burlesque che andrà in scena al Flaiano di Pescara il 6 novembre.

La serata, affidata a giovani illusionisti già affermati in campo nazionale e internazionale e alle danzatrici di danza orientale, sarà pertanto una nuova occasione per sostenere A.m.i.co. e i suoi progetti, permettendo una raccolta fondi a scopo benefico. Tutti gli artisti lavoreranno a titolo gratuito in una serata che vuole essere innanzitutto di condivisione e solidarietà, magari condita con l’allegria e il piacere di assistere ai giochi di bravura degli stessi artisti. Uno spettacolo che verrà presentato con la freschezza dei giovani talenti dei giochi di magia.

Tutto il ricavato verrà devoluto all'associazione A.m.i.c.o.