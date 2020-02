Pescara vuole bene a Maurizio Battista: ancora un sold out per il comico romano

Pescara vuole bene a Maurizio Battista: ancora un sold out, infatti, per il comico romano, che tornerà domani (29 febbraio) al teatro Massimo con il suo nuovo show “30 anni e non li dimostra”.

L'organizzazione, curata da Alhena Entertainment e Ventidieci, ha confermato il tutto esaurito in prevendita per questo spettacolo, in cui Battista, partendo dall’occasione di ripercorrere i suoi primi trent’anni di carriera, rivive l’Italia degli ultimi decenni, ironizzando alla propria maniera.

Un appuntamento assolutamente da non perdere. Inizio alle ore 21,15.