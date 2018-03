Il Matta Festival si apre con “Sogliole a piacere”

Torna il Matta Festival. L’apertura della kermesse è affidata a una giovane attrice e autrice, Gloria Giacobini, con uno spettacolo che racconta in chiave comica il dramma delle giovani generazioni, la difficoltà di fare scelte e di superare gli insuccessi.

Lo spettacolo rientra in 'Mind the Gap', un progetto promosso dalla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, che ha portato alla creazione di una rete di circuitazione, con l’obiettivo di dare visibilità agli spettacoli selezionati, la cui autorialità è in capo a un giovane diplomato della scuola.

Info e prenotazioni: cell. 327 8668760, info@artistiperilmatta.org.