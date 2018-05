Match d'Improvvisazione Teatrale Pescara Vs Roma alla SOMS di Spoltore

Tornano a Pescara i Match d'Improvvisazione Teatrale! Dopo il grande entusiasmo dimostrato dal pubblico durante il Match contro Firenze, questa volta, nella splendida cornice del Teatro della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Spoltore e per la prima volta in Abruzzo, gli improvvis-Attori nostrani saranno sfidati dai vicini Romani, a suon di battute, rime, poesie e risate... tutto rigorosamente improvvisato! Divertimento assicurato.

I Match di Improvvisazione Teatrale nascono in Canada 40 anni fa e da 30 anni a questa parte,vengono rappresentati anche in Italia. E’ una vera e propria partita tra due squadre di attori diretti da un arbitro, il quale indica agli attori modalità e titoli delle improvvisazioni. Ruolo chiave nel Match di Improvvisazione Teatrale® è quello del pubblico, che alla fine di ogni improvvisazione è chiamato a votare per l'una o l'altra squadra decretandone la vittoria.

Questa volta ci sarà la possibilità di poter scegliere l'orario dello spettacolo: infatti, proprio grazie alle tantissime richieste, verranno proposti due spettacoli, uno alle 18 e uno alle 20... e per i più affezionati e curiosi c'è la possibilità di seguire entrambi gli spettacoli! Prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni chiamare il 393 45 31 557 (anche Whatsapp).