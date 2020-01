'Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show' al Teatro Massimo 

A due anni di distanza, Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano a esibirsi a Pescara, e con la Jazz Company diretta dal Maestro Gabriele Coneglio daranno vita a uno spettacolo fatto di musiche, parodie, imitazioni, sketch, gag, risate, improvvisazioni e tanto altro.

I due mattatori sono tornati insieme nel “Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show” per intrattenere il pubblico con due ore di sano divertimento tra perle di pura comicità e momenti di grande teatro.

Attori, showman, imitatori, artisti poliedrici e versatili, Massimo Lopez e Tullio Solenghi sono diventati noti al grande pubblico grazie alle performance del trio comico che vedeva al loro fianco l’indimenticabile Anna Marchesini.

A partire dal 1983 fino alla metà degli anni '90 il Trio Lopez-Solenghi-Marchesini fa ridere l'Italia intera: partecipano al varietà "Tastomatto" ottenendo grande successo. Nel 1985-1986 propongono i loro sketch anche a "Domenica in". L'anno successivo sono ospiti fissi a "Fantastico". Nel 1994 il sodalizio termina e il Trio si scioglie: i tre continuano le loro carriere separatamente.

Con il “Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show” i due artisti ritornano insieme sullo stesso palco per regalare ancora tante emozioni al loro pubblico. Appuntamento martedì 14 gennaio. È possibile acquistare il biglietto on line o in uno dei 740 punti vendita Ciaotickets.