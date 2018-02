Il Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show sbarca a Pescara

Martedì 13 e mercoledì 14 febbraio la 52esima Stagione Teatrale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” presenta due veri e propri mattatori del teatro comico italiano in uno show nuovo di zecca, scritto a quattro mani: con il Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show, i due grandi attori portano sul palcoscenico una ricca e trascinante galleria di personaggi celebri rivisitati attraverso imitazioni ironiche e sketch esilaranti, battute fulminee e interventi musicali. A dare ulteriore prestigio allo spettacolo sono, infatti, le musiche suonate dal vivo della Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio.

Gli spettacoli si terranno al Teatro Circus di Pescara: la rappresentazione di martedì 13 febbraio avrà inizio alle 21 mentre mercoledì 14 febbraio è in programma la replica pomeridiana alle ore 17. Il biglietto di ingresso costa 33€ per le Poltronissime e 28 per le Poltrone (per i soci della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara”, i biglietti costano, rispettivamente, 30€ e 25€).

Lopez e Solenghi tornano insieme sul palco dopo 15 anni, come due vecchi amici che si ritrovano, in uno Show di cui sono interpreti ed autori, accompagnati dalle musiche live della Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio. Ne scaturisce una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance musicali, improvvisazioni ed interazioni col pubblico.

Tra i vari camei, l’incontro tra Papa Bergoglio e Papa Ratzinger, in un esilarante siparietto di vita domestica, i duetti musicali di Gino Paoli e Ornella Vanoni e quello più recente di Dean Martin e Frank Sinatra, che ha sbancato la puntata natalizia di "Tale e Quale Show". In quasi due ore di spettacolo, Tullio Solenghi e Massimo Lopez, da "vecchie volpi del palcoscenico", si offrono alla platea con l’empatia spassosa ed emozionale del loro inconfondibile "marchio di fabbrica".