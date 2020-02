Massimiliano Loizzi allo Scumm con il suo show "Quando diventi piccolo"

Torna la stand up comedy d'autore allo Scumm. Appuntamento venerdì 7 febbraio con Massimiliano Loizzi dal 'Terzo Segreto di Satira' con il suo show "Quando diventi piccolo". La prenotazione per questo show è consigliata: info su WhatsApp al 339/8093237.

Uno spettacolo in bilico fra satira e poesia con molta improvvisazione, tratto dall’omonimo romanzo edito da Fabbri Editori. È la storia di un uomo di sinistra in Italia. Racconti presi in prestito dalla strada, che hanno a che fare con gli orrori quotidiani (razzismo, la rabbia omofoba e la cieca violenza dei social), ma anche sogni e aspirazioni in bilico fra reale e ideale.