Mario Perrotta porta “In Nome del padre” al teatro Cordova per "La cultura dei Legami"

Mario Perrotta, accompagnato nella drammaturgia dal supporto psicanalitico di Massimo Recalcati, porta “In Nome del padre” al teatro Cordova. Lo spettacolo rientra nel cartellone del festival "La cultura dei Legami", ideato e diretto da Edoardo Oliva del Teatro Immediato.

Appuntamento domenica 2 febbraio a Pescara. Spiega Perrotta:

«Padre è una parola che riempie il mio quotidiano di nuove sfide e preoccupazioni. Ho bisogno di ragionarci attraverso gli strumenti che riconosco miei per inchiodare al muro i padri sbagliati che vorrei evitare di essere. Gli adolescenti sono gli interlocutori disconnessi di questi dialoghi mancati, l’orizzonte comune dei tre genitori maschili che, a forza di sbattere i denti sullo stesso muro, smussano le loro differenze per ricomporsi in un’unica figura».