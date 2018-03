"Maria Callas, la Divina", lo spettacolo teatrale di Daniela Musini all'auditorium Flaiano

Lo si può definire ormai un grande successo, accolto dovunque da sold out e standing ovation finale: parliamo dell'intenso e struggente monologo teatrale “Maria Callas, la Divina” scritto e interpretato dall'attrice, scrittrice e pianista Daniela Musini che sabato 10 marzo sarà messo in scena a Pescara.

Vincitore di innumerevoli e prestigiosi riconoscimenti letterari tra cui il Fiorino d’oro-primo premio assoluto alla XXXIV edizione del premio Firenze, segnalato dalla rubrica culturale cartellone del Tg5 come uno dei monologhi teatrali più interessanti ed appassionanti presenti sulla scena teatrale, lo spettacolo è patrocinato dall'assessorato alla cultura di Pescara.

“Sono molto felice di tornare nella mia Pescara - sottolinea Daniela Musini - con questo monologo dedicato alla Divina Callas, in cui ho cercato di raccontare, sia nel testo, così come nell'interpretazione che ne darò a teatro, la sua anima ferita e dolente, intensa e drammatica. La passione totalizzante e devastante vissuta con Aristotele Onassis, il dolore straziante per la perdita del figlio Omero, il rimpianto per una carriera leggendaria e la malinconica solitudine degli ultimi anni costituiranno un vero e proprio percorso dell'anima, punteggiato da foto e video d'epoca e dalla sua incomparabile voce”.