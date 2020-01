Marco Papa in scena al teatro Massimo con "Basctardi con la sct"

Marco Papa con "Basctardi con la sct", il nuovo film doppiato in dialetto dal comico pescarese, sarà in scena al teatro Massimo sabato 15 febbraio.

La prevendita dei biglietti è già aperta su www.ciaotickets.com. Dopo il sold out dello scorso 29 novembre e il successo di quest'estate al teatro d'Annunzio, sono piovute tante richieste per tornare a Pescara. La "ricetta" sarà: cabaret + pubblicità doppiate + il nuovo film.

Marco Papa, icona dell’umorismo abruzzese, famoso “oltre confine” per il suo doppiaggio in chiave comica degli spot televisivi nazionali, si conferma ancora una volta uno dei migliori umoristi che la nostra regione possa vantare. Da non perdere.