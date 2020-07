'Malamat - circo, musica e anime in volo' al porto turistico per Funambolika 

Grande curiosità per 'Malamat - circo, musica e anime in volo', in arrivo a Pescara il 28 luglio, in collaborazione con Estatica. Prima di affrontare i circuiti europei, questo nuovo spettacolo sarà in replica a fino al 2 agosto, sempre alle ore 21,15.

Dato il delicato momento, che ha reso impraticabile l'uso del classico tendone, Funambolika e la compagnia El Grito (fondata da due artisti fedeli a Funambolika, Giacomo Costantini e Fabiana Ruiz-Diaz) allestiranno un circo a cielo aperto.

È sotto le stelle che si snoderanno acrobazie aeree, equilibrismi, danze spericolate, tutto sul filo della suspence e ben accompagnato da una notevole raffinatezza musicale (dal vivo) e un’elegante confezione registica. 'Malamat' vi aspetta.