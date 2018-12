Luca Argentero in scena a Pescara, ultimi biglietti disponibili

Ultimi biglietti disponibili per lo show di Luca Argentero "È questa la vita che sognavo da bambino?", che sarà di scena giovedì 6 dicembre, alle ore 21, al Teatro Massimo con la regia di Edoardo Leo e la produzione di Stefano Francioni (info: 328.5984897).

Qui di seguito i prezzi dei tagliandi (diritti di prevendita inclusi), che sono acquistabili sul circuito Ciaotickets.com sia online sia nei punti vendita:

primo settore numerato 30 euro

secondo settore numerato 25 euro

palco numerato 23 euro

galleria numerata 20 euro

È stato lo stesso Argentero, con un simpatico video su Facebook, a comunicare che lo spettacolo non è sold out e quindi i "ritardatari" hanno ancora la possibilità di assicurarsi un posto a sedere. In "È questa la vita che sognavo da bambino?", l'attore racconta le storie di grandi personaggi dalle vite straordinarie che hanno inciso profondamente nella società, nella storia e nella loro disciplina.

Gli sportivi Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba vengono raccontati dal punto di vista umano e sociale, con una particolare attenzione ai tempi in cui hanno vissuto.

Il nome di Argentero si lega a Pescara per due ragioni: nel 2015, infatti, ha ricevuto il Premio Flaiano, mentre lo scorso anno ha girato proprio nella nostra città alcune scene del film "Il permesso", di e con Claudio Amendola.