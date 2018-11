“Lu tirchie”, anteprima nazionale al Teatro Auditorium di via Cavour

Debutta in anteprima a Pescara, il 16 novembre al Teatro Auditorium di via Cavour, il nuovo cine-spettacolo di Milo Vallone. Il testo, scritto dallo stesso attore e regista abruzzese, è una rilettura in chiave contemporanea e vernacolare, della celebre commedia "L'Avaro" di Molière.

L’opera, ambientata in un paese d’Abruzzo ai giorni nostri, vede protagonista Fernando (Lu Tirchie), un ricco signore la cui avidità di denaro lo induce a trasformare ogni occasione in fonte di guadagno e di risparmio, persino i figli e il loro futuro.

Sul palco troviamo gli attori Luca Memmo Di Blasio, Roberta Di Rocco, Massimiliano Elia, Dana Gasparro e Francesco Sarmiento, con la partecipazione straordinaria di Milo Vallone che cura anche la regia. Annalica Bates è assistente alla regia.