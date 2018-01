A Lettomanoppello lo spettacolo teatrale “La perpetua” per la Giornata della Memoria

Domenica 4 febbraio, dalle 17.30, presso il Teatro Comunale “G. De Rentiis” di Lettomanoppello, per la commemorazione della Giornata della Memoria la Compagnia Teatrale dei Bersagli Mobili presenta “La Perpetua”, commedia popolare tragicomica, scritta e diretta da Paolo Diodato.



A tal proposito, si legge nella presentazione dello spettacolo:

“La Perpetua, testo già rappresentato con successo in ambito scolastico, affronta attraverso un rispettoso registro comico, i temi universali della guerra, della discriminazione e dell'incomunicabilità innestandoli in un contesto di piccola e umile condizione contadina, dove le risorse per affrontare l'enorme portata tragica della persecuzione razziale sono comicamente sproporzionate, ma ugualmente funzionali al ristabilimento, almeno in questo caso, del lieto fine. Infatti, come spesso accade nella cultura popolare, lì dove le “normali” soluzioni umane non riescono a dare una risposta efficace, interviene la misteriosa e tagliente dimensione della “sana follia” a ridare senso alla “ottusa pazzia” della guerra. Tale progetto drammaturgico è posto al servizio dell'importante appunto con il “Giorno della Memoria”, commemorativo della tragedia della Shoah, attraverso i seguenti obiettivi e strumenti di rilevanza anche curriculare coerentemente con le indicazioni ministeriali circa lo studio della storia locale".