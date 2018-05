"Le ultime lettere di Jacopo Ortis", il figlio di Michele Placido all'Auditorium Sirena

Si conclude venerdì 18 maggio alle ore 21, con lo spettacolo “Le ultime lettere di Jacopo Ortis” interpretato dall’attore Brenno Placido la stagione concertistico e teatrale dell'Auditorium Sirena, firmata artisticamente dal Maestro Davide Cavuti. Placido jr sarà il protagonista assoluto della serata che trae ispirazione dal romanzo di Ugo Foscolo: un monologo emozionante con la partecipazione dell’attrice Anna Gargano e le musiche originali a cura del compositore Davide Cavuti: una messa in scena che miscela sapientemente la parola con la musica con la produzione di “MuTeArt produzioni teatrali”.

Sul palcoscenico ci sarà il talentuoso Brenno Placido, uno dei più interessanti giovani del teatro italiano: i temi trattati nel testo che verrà rappresentato saranno l’onore, l’amore, la patria, il dovere, la responsabilità e la memoria: una trama complessa che nasce da una storia semplice che il genio di Ugo Foscolo ci restituisce come storia di un Uomo e di una Nazione, pietra miliare della letteratura italiana, croce e delizia per generazioni di studenti delle scuole e non solo.

Ospite d'eccezione della serata sarà l'attore e regista Michele Placido, che ritirerà il "Premio Note da Oscar" per la “sezione miglior regista”, nell’ambito del "Festival Alessandro Cicognini" giunto all'ottava edizione.

"Io, in verità, non l'avevo letto Jacopo Ortis alla scuola inglese che ho frequentato - racconta Brenno Placido - Credo anche che a 16 anni non si possa davvero capire, si è presi da altro a meno che non lo vedi a teatro, allora riesci ad entrarci in profondità: questo è uno dei motivi per cui dovrebbero introdurre il teatro a scuola. I sentimenti sono universali, prescindono dal tempo; si viene conquistati anche dall'aspetto politico del libro: Jacopo è un attivista che si oppone alla tirannia di Napoleone. Ama la patria e Teresa allo stesso modo. Leggerlo, ascoltarlo, rinfresca le coscienze".

La scheda di Brenno Placido

Figlio d'arte (il padre è l’attore e regista Michele Placido e la madre è l'attrice Simonetta Stefanelli, fratello della cantante e attrice Violante Placido), Brenno Placido debutta al cinema in “Romanzo criminale” (2005) e “Il grande sogno” (2009), entrambi film diretti dal padre, mentre in televisione ottiene grande popolarità con le tre stagioni della fiction “Tutti pazzi per amore”, trasmesse tra il 2008 e il 2012 da Rai 1, in cui interpreta il ruolo di Emanuele Balestrieri.

Il 24 luglio 2010 è stato premiato con il “Grand Prix Corallo Città di Alghero” per l'interpretazione nella fiction “Tutti pazzi per amore 2”. Ancora nel 2010 interpreta Mauro in “Natale in Sudafrica” diretto da Neri Parenti. Nel 2011 riceve dal “Foggia Film Festival”, il premio come miglior attore emergente del panorama italiano.

Nel 2012, insieme al padre Michele, va in scena a teatro con il “Re Lear” riscuotendo apprezzamenti di critica e di pubblico. Nel 2017 partecipa alla terza stagione della serie originale Sky “In Treatment”: interpreta il ruolo di Luca, adolescente omosessuale e problematico. È, inoltre, nel cast della fiction Rai “Dalida”, con la regia di Lisa Azuelos (2017).

I biglietti dello spettacolo sono disponibili a Palazzo Sirena ogni giorno dalle 17 alle 20 o suwww.liveticket.it; per gli studenti e per le Associazioni sono previsti dei prezzi speciali.