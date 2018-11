'Le Signorine', Giuliana De Sio porta a Pescara la comicità irriverente del "tragico quotidiano"

Con lei, in scena al Teatro Circus, ci sarà anche Isa Danieli. Grande attesa per questa commedia di Gianni Clementi con la regia di Pierpaolo Sepe. Ecco gli orari e i giorni in cui la piéce verrà rappresentata