"Il Lago dei Cigni" con il Balletto di San Pietroburgo in scena a Pescara

Torna a Pescara il Balletto di San Pietroburgo, storica compagnia privata fondata a San Pietroburgo nel 1877. In scena la magia e l'incanto de "Il Lago dei Cigni" di Piotr Ilijc Ciajkovskij. Un evento fuori abbonamento in programma mercoledì 15 gennaio. Assolutamente da non perdere per tutti gli appassionati del settore.

Il corpo di ballo sarà formato da 38 ballerini. provenienti dalle migliori accademie di danza di Mosca, San Pietroburgo, Ufa e Perm.

L'ex solista del Teatro dell’Opera e del Balletto di Novosibirsk Timur Gareev, oggi direttore artistico della compagnia, ha voluto rileggere questa opera nel solco della storica tradizione russa: scenografie e coreografie sono state create appositamente per il tour italiano, così come i costumi, impegnando i migliori scenografi russi, che si sono basati sui canoni artistici del grande Teatro Imperiale Russo e sulle regole tecniche e grafiche della classica produzione di Marius Petipa.