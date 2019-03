"Lacuna" al Piccolo Teatro Guascone per non dimenticare la strage di Bologna

'Lacuna' è uno spettacolo di teatro fisico ispirato alla strage di Bologna, il più grave atto terroristico avvenuto in Italia nel secondo dopoguerra, compiuto la mattina del 2 agosto 1980 nella sala d'attesa della stazione centrale di Bologna, che ha ucciso 85 persone e ferito più di 200.

Perchè il governo crea un memoriale per le vittime di un attentato se al tempo stesso ne mantiene il segreto di stato? Ciò che profondamente ha ispirato la creazione di Lacuna è, appunto, il significato di “segreto di stato”. Che cosa significa realmente segreto di stato?

Dove praticamente lo stato nasconde queste informazioni? In un computer criptato? In una cassaforte? Nel corpo di una persona? Così come suggerisce il titolo della performance “Lacuna” e come suggerisce Francesco Cossiga in alcune delle sue ultime interviste, uno dei modi migliori per mantenere un segreto è quello di dimenticarsene.



Con chiari elementi fantascientifici e fantapolitici, Lacuna fa perno sul fatto che così come un pensiero ha bisogno di un corpo da abitare per esistere, un segreto ha bisogno di essere cancellato dal corpo che abita per essere mantenuto.



'Lacuna', che ha debuttato a Berlino nel 2017, con repliche successive a New York e New Orleans, andrà in scena in Italia (a Pescara) per la seconda volta in assoluto dopo l’esordio a Monterotondo, in provincia di Roma.



Una performance di Daniela Marcozzi

Con il supporto artistico di Peter Rose/Practical Works

Voce fuori campo: Peter Rose

Supporto drammaturgico: Christina Kyriazidi

Costumi: Susanne Kasper

Luci: Elena Arci e Paolo Grazzi

Prodotto da Marcozzi Contemporary Theater in collaborazione con Expedition Metropolis Theater (Berlin) e Theaterhaus Berlin Mitte