Laboratorio di teatro “Indistinti confini” allo Spazio Matta

Nell’ambito di MattaFestival - programmazione multidisciplinare - Atelier Matta ha offerto l’opportunità di incontro tra i maestri della scena contemporanea e i giovani del territorio, desiderosi di confrontarsi con i maestri della scena contemporanea.

Indistinti confini - Laboratorio di teatro narrazione diretto da Enrico Messina sabato 7 e domenica 8 aprile a Pescara. A partire dunque dalla selezione di alcune storie delle Metamorfosi si lavorerà alla “costruzione” di brevi racconti in cui la forza visionaria delle parole della letteratura unita alla potenza “creatrice” dell’immaginazione del narratore restituiscano la poesia della sottile soglia che, appunto, separa l’umano e il divino.

Nel laboratorio si esploreranno, con i limiti del tempo disponibile, non solo la scrittura, ma anche l’uso della voce e le possibilità narrative del corpo per costruire una partitura fisica che si connetterà quella narrativa attraverso il lavoro sulle immagini e la ricerca del punto di vista. Enrico Messina è attore, regista e autore. E’ uno degli attori più importanti in Italia del teatro di narrazione, lavora sull’antica tecnica della fabulazione.

Nel 1998 fonda la compagnia Armamaxa, che significa “carretto” e “trasporta” i progetti teatrali dei suoi componenti che si riconoscono in un teatro necessario e umano fatto di passione, tra oralità, movimento, ricerca sociologica, in una cultura artistica fortemente legata al presente.