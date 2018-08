"La vite è tutte n’esame", Estatica ospita il teatro dialettale al porto turistico

Una commedia dialettale in due atti ambientata in una scuola media di paese. Per la precisione, nell’aula magna, dove, in un giorno dei lontani anni ‘60, tre privatisti adulti proveranno a sostenere il loro esame. Paure, risate, sotterfugi e una preside molto severa sono gli ingredienti della serata in arrivo per Estatica, rassegna che fa della varietà uno dei sui punti di forza, alternando concerti di cantanti in vetta alle classifiche (come Coez e Riki), musica di ricerca, proiezioni di film, presentazioni di libri, fiere dell’antiquariato, stand eno-gastronomici e spettacoli comici di sicuro successo.

L’appuntamento di martedì 7 agosto alle 21.30, nell’arena del porto turistico, sarà a cura della compagnia "Li sciarpalite di teatro e...", pronti ad andare in scena con La vite è tutte n’esame. Regia e musiche di Pina Di Salvo che reciterà anche nel ruolo della sarta Mariettina. Ingresso 5 euro (più diritti di prevendita) disponibili nei circuiti CiaoTickets (punti vendita autorizzati o online) oppure al botteghino di Estatica la sera stessa dello spettacolo.

Per info: teatroe@live.it, alba.disalvo@alice.it, 329/5657096.

"Siamo davvero lieti di essere stati invitati dal presidente e dallo staffi di Estatica. A nome di tutta l’associazione - afferma Pina Di Salvo - li ringraziamo infinitamente. Recitare al porto turistico è per noi una gioia immensa, ci permette di esprimerci al meglio, grazie anche al pubblico che segue la rassegna, attento ed esigente".

Gli altri attori in scena sono Guido Giansante, Giovanna Centorame, Luigi Corneli, Rossella Marcheggiani, Alessandro Maio e Gabriella D’Arcangelo. Scenografia di Pasquale Nevoso. Service Luigi Delle Piane, operatore Domenico Di Sante. Fanno parte della compagnia anche Tiziano Castagna, Anna Di Felice e Rita Di Cesare.

Nel tempo questo ensemble - forte di oltre 20 anni di attività - ha partecipato a numerose rassegne teatrali. Non manca la Settembrata abruzzese di Pescara e, nel 2011, ha ottenuto il Premio Kursaal - Città di Silvi per Miglior regia e Miglior scenografia per la commedia Sott’acque e sotta vente chi busse a stu cunvente di Franca Arborea. La stessa squadra si è altresì esibita al Carnevale estivo di Pineto in Miseria e Nobilità, con adeguati costumi d’epoca. Nel ricco curriculum anche la rappresentazione di: Moje e buoi dei paesi tuoi, La Vedovanze, Cappuccio Rosso, Amori e vecchi merletti, 48 lu mort che parle, Li pittilarije, Spireme bone, Sott’acque e sotta vente chi busse a stu cunvente, Lu Candidate, Li Quatrine vè… e và.