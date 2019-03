"La transgarganica", tra spettacolo e degustazione al Museo delle Genti d'Abruzzo

Domenica 17 marzo alle ore 19.30, nel Museo delle Genti d'Abruzzo a Pescara, appuntamento con lo spettacolo-degustazione "La transgarganica". Si tratta di un racconto polifonico che è un viaggio della memoria percorso sul treno dei ricordi, attraverso le valli e i valloni del promontorio garganico fino all'Appennino abruzzese. Una coppia di nomadi guida la carovana, trasportando un bagaglio di memorie da condividere.

Il cammino sonoro comincia con ritmi in movimento, musiche di confine. I racconti si susseguono e le voci crescono d’intensità. voci antiche che continuano a risuonare, pronte a scuotere le coscienze. Nomadi nel corpo e nello spirito, un viaggio che assume le forme di una redenzione salvifica per le Anime degli ultimi... in una Pandemia Podolica rappresentata da uno spirito che assume le fattezze e la coscienza di una vacca: è sua la voce nel racconto che inizia a prendere forma nell’atmosfera ancestrale. Una storia come tante, di lavoro e fatica.

Una realtà, quella garganica, descritta attraverso gli sguardi di un bovino che tenta di raccontare le dinamiche quotidiane della vita di campagna. Nel viaggio del ricordo s’incontra il tema difficile dell’abigeato, che va a costituire il filo rosso del racconto. Il furto di bestiame diventa lo strumento di ritorsione e rivalsa, vissuto e raccontato dall’oggetto del reato e filtrato dalla sua visione del mondo e delle cose degli umani...



Spettacolo con Luciano Castelluccia e Rocco Pio Schiavone. Al termine, ci sarà un aperitivo-degustazione di prodotti tipici del Gargano:

Caprino Garganico;

Pecorino;

Caciocavallo Podolico;

Piatto povero con recupero del pane Garganico

Vini offerti dalla Cantina Monteselva

Ingresso:

€ 13 soci Astra

€ 15 non soci

Prenotazione obbligatoria entro la serata di giovedì 14 marzo al 347.7221123.