"La strampalata famiglia Addams" all'Auditorium della Madonna del Rosario

In continuo fermento questo nuovo spazio dell’Auditorium Teatro Madonna del Rosario, luogo che in tanti hanno già imparato ad apprezzare attraverso un cartellone che propone appuntamenti settimanali, riferimento per tanti ove si trascorrono momenti davvero esilaranti ma anche di riflessione.

Domenica 8 aprile gli allievi dell‘Associazione sportiva dilettantistica punto danza di Collecorvino saliranno sul palco del teatro, con la commedia musicale "La strampalata famiglia Addams", regia di Silvia Carota e Vanni Malandra, autentici mattatori in scena.

Uno spettacolo consigliato per grandi e piccini con gag divertenti. Per info prenotare al numero telefonico 339/7170797 o acquisto presso il botteghino del teatro

Ingresso gratuito per i bambini fino ai 6 anni di età.