“La fuga di Pulcinella”, spettacolo di burattini al Mediamuseum

Ultimo appuntamento della stagione con gli spettacoli di burattini: in scena sabato 23 marzo, a cura dell’Associazione Favole in valigia di Cristian Zulli, uno spettacolo di attori e pupazzi liberamente tratto dall’omonimo racconto di Gianni Rodari: può il bisogno di libertà spingere una marionetta a lasciare il suo teatrino?

Può il desiderio di avventura e la curiosità verso il mondo allontanarla dai suoi amici di sempre? È per questo pare, o per molto di più forse, che Pulcinella decide di tagliare i suoi fili e scappare via, di correre lontano verso la felicità…ed è qui che comincia la sua straordinaria avventura divertente e poetica allo stesso tempo…

Dopo lo spettacolo, è prevista una merenda per tutti i bambini presenti.