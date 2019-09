'La Divina Commedia Opera Musical' al teatro Massimo

'La Divina Commedia Opera Musical' torna in scena al teatro Massimo di Pescara. Lo show accompagna il pubblico in un avvincente viaggio tra Inferno, Purgatorio e Paradiso, coinvolgendo gli spettatori in un continuo susseguirsi di scenografie immersive, coreografie acrobatiche, maxiproiezioni animate in 3D e musiche emozionanti e struggenti che prendono forma su un palco modulare automatico con elementi scenici di forte impatto.



Un viaggio appassionante in cui Dante incontra mostruose creature e paesaggi inattesi, demoni e giganti, illustri personaggi storici, tra crateri infuocati e speroni di roccia, crinali a strapiombo e laghi ghiacciati.



Prodotta da Music International Company, l’opera vanta inoltre un team creativo d’eccezione e una troupe di professionisti di grande talento, che porta in tour una produzione innovativa e ambiziosa, un vero kolossal teatrale.



Un cast di voci eccezionali con un corpo di ballo acrobatico dà vita ai personaggi più emblematici del poema dantesco, muovendosi in un suggestivo impianto scenografico con effetti video di ultima generazione.

Suddiviso in due atti, il musical è reso ancor più spettacolare dagli oltre 200 costumi utilizzati dal cast e 70 scenari che si susseguono l’uno dopo l’altro a ritmo serrato, tenendo alta l’attenzione del pubblico di ogni età dal primo all’ultimo minuto.



Fiore all’occhiello è l’interpretazione esclusiva di Giancarlo Giannini come voce narrante, che rappresenta la maturità di un Dante che ricorda quando a metà della propria esistenza, spinto da una forte crisi personale, trova nella scrittura una salvezza creativa.



Oltre 2 ore di spettacolo che trascinano lo spettatore in modo coinvolgente ed emozionante dentro alla potente fantasia del genio di Dante rendendo la Divina Commedia a dir poco sorprendente, estremamente attuale e fruibile da tutti.