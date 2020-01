Giunge alla sua 5a edizione 'Artisti per il Matta', rassegna che sarà aperta dallo spettacolo “L’Assedio - The Siege” con la regia di Monica Ciarcelluti e le coreograie di Bassam Abou Diab. Appuntamento l’11 e 12 gennaio allo Spazio Matta. In scena:

Mariangela Celi

Gisela Fantacuzzi

Olga Merlini

Rita Mosca

Christian Osolos

Bintou Ouattara

Ibrahim Ouattara

Elisa Ricagni

Emanuela Valiante

Costumi: Annalisa Teseo. Fotografia: Alessia Caputo. Coordinamento: Alessandra Rossi. Sabato 11 gennaio a fine spettacolo ci sarà un incontro con la compagnia, moderato da Simone Pacini. Info: 327/8668760 - info@spaziomatta.it, prenotazioni@spaziomatta.it.