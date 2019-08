Estatica ospita l’anteprima dell’Assedio/The Siege

Estatica prosegue all’insegna dell’arte contemporanea internazionale: venerdì 23​ agosto alle 21, nell’arena del porto​ turistico Marina di Pescara, ​ andrà in scena​ l’anteprima de​l nuovo spettacolo di teatro-danza firmato​ Arterie, con il patrocinio del Teatro Stabile d’Abruzzo.

Si tratta di un progetto sperimentale ed interculturale in cui danzatori e attori - diretti dal coreografo libanese Bassam Abou Diab e dalla regista pescarese Monica Ciarcelluti - sviluppano temi classici e purtroppo sempre attuali come quelli della guerra e della dominanza.​

Sul palco un collettivo di artisti provenienti da Libano, Burkina Faso, Argentina, Romania, Taiwan, oltre che Italia. In particolare: Mariangela Celi (Italia),​ Gisela Fantacuzzi (Argentina),​ Yunsing Hung (Taiwan),​ Olga Merlini (Italia),​ Rita Mosca (Italia),​ Christian Osolos (Romania),​ Bintu Ouattara (Burkina Faso),​ Ibrahim Ouattara (Burkina Faso),​ Elisa Ricagni (Italia),​ Emanuela Valiante (Italia).

Direzione e regia di​ Monica Ciarcelluti (Italia).​ Coreografie di​ Bassam Abou Diab (Libano).​ Coordinamento Alessandra Rossi,​ costumi Annalisa Tesio,​ fotografia Simona Budassi, luci​ Renato Barattucci,​ speciale supporter Jessica Carlini | Blumagma Factory.​ Ingresso 10 euro (gratuito per bambini fino a 8 anni). Prevendite attive on-line sul circuito CiaoTickets o presso i punti vendita convenzionati. Il botteghino sarà aperto al porto turistico​ dalle 20 alle 21.

Due in particolare le questioni principali alle quali lo spettacolo si propone di rispondere: qual è oggi il rapporto Europa/Occidente e non-Europa/Oriente? Chi sono i vincitori e chi sono i vinti?​​ In cinquanta minuti circa, L’Assedio/The Siege proverà a far dialogare Oriente e Occidente in un viaggio artistico dalle musiche e atmosfere molto suggestive.