“L’amore ai tempi dell’amore” al Cantiere Teatrale Adriatico

Sarà una serata dedicata al tema dell’Amore quella in programma per il penultimo appuntamento del primo trimestre della rassegna “IncontrARTI”. Lo spettacolo, per la regia di Milo Vallone, si compone di tre atti unici (“Domanda di Matrimonio” di Anton Cechov e “Adamo ed Eva” e “Il Cenno” di Luigi Antonelli) incentrati sul tema dell’amore.

La pièce è un’ironica e stralunata inchiesta sulle dinamiche d’amore, condotta attraverso il punto di vista straniato e surreale di Luigi Antonelli e grottesco e satirico di Anton Cechov. Nei due atti unici che costituiscono il corpus della pièce, i rapporti sentimentali vengono descritti nei loro più irrazionali paradossi, attraverso i classici stereotipi.

Nel primo atto unico, come già il titolo ci lascia intendere (“Il Cenno”), si mette alla berlina il più antico rapporto d’amore della storia. Nel secondo (“Adamo ed Eva”), ambientato ai giorni nostri, l’autore ci dimostra come in fondo le dinamiche che governano le relazioni sentimentali non siano poi così cambiate.

Nell’ultimo (“Domanda di Matrimonio”) troviamo la satira di costume di una società fondata sull’apparenza ci fa assistere a puerili e ridicoli personaggi prigionieri di sogni mediocri e di ambizioni futili, e capaci dunque solo di piccole rivelazioni e capricciosi impulsi rendendo così i protagonisti vittime del “mito” borghese dell’unione coniugale, svilendo se non addirittura annientando, la più autentica pulsione amorosa che dovrebbe essere invece vera e unica guida dello stesso sentimento amoroso.

