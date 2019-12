Nasce il Cronospazio a Pescara, si inizia con lo spettacolo "InFame"

Nasce il Cronospazio a Pescara. Si inizia con "InFame" del regista Nicola Pitucci, che presenta così lo spettacolo:

“Cosa cova sotto la rassicurante prassi delle buone maniere? Partendo dalla cruda necessità della sopravvivenza questo breve ed intenso spettacolo teatrale ci conduce in un moderno Colosseo in cui assistiamo ad un’assurda lotta a colpi di battute, a tratti sconcertante e piena d’angoscia, più spesso ridicola ed esilarante. Senza esclusione di colpi i tre protagonisti di questa storia ci rivelano senza filtri le reali pulsioni che ci governano, in barba alle ideologie che professiamo”.