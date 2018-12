“Incanto di Natale” all'Auditorium Madonna del Rosario per la rassegna “IncontrArti”

“Incanto di Natale” in scena all'Auditorium Madonna del Rosario per la rassegna “IncontrArti”. Il cine-spettacolo di Milo Vallone è liberamente tratto dal racconto “Canto di Natale” (Carol Christmas) di Charles Dickens.

Lo spettacolo è realizzato grazie al sostegno dell’Istituto Acustico Maico. L’appuntamento è per venerdì 7 dicembre.

Il protagonista della favola è Albert Scrooge, un ricco e avaro finanziere che non spende nulla nemmeno per sé e per il quale il Natale è una perdita di tempo. Ma una serie di eventi importanti gli farà cambiare idea.

Sul palco gli attori della Compagnia della Memoria:

Angelo del Romano,

Luca Memmo Di Blasio,

Francesco Sarmiento,

Mirco Trovarelli

Annalica Bates

Hanno preso parte all’opera, con la partecipazione in video, anche gli attori: