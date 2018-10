“Il Tempo delle Cattedrali” in scena al Circus per l'Agbe

Venerdì 26 ottobre 40 elementi andranno in scena con il musical liberamente ispirato all’opera “Il Gobbo di Notre Dame”.

Lo spettacolo è organizzato dall'Agbe (Associazione Genitori Bambini Emopatici) in collaborazione con Pescara Calcio e Amo Onlus. Prenotazioni al 335/5484778.

Il ricavato verrà devoluto in favore di nuova Casa Agbe per la residenza che accoglie i genitori dei bambini affetti da emopatie in cura all’ospedale civile 'Spirito Santo' di Pescara.